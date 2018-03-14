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Emir: Popüler olmak için çırpınanlar var!

‘Serhat’la Kayıttayız’a şarkısı ‘Gri’ ile konuk olan Emir , yeni çalışmalarını , Tarkan ile olan dostluğunu , Gülşen ile yapacağı yeni şarkıyı , popülerlik üzerine düşüncelerini Serhat Tekin’e anlattı.
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