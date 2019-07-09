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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Elmalı Kurabiye | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Elmalı Kurabiye var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 100 g tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • ½ çay bardağı süt
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 5 adet elma rendesi
  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 su bardağı ceviz
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Üzerine;

  • Pudra şekeri

 

Tarif:

  1. Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine tereyağı, yumurta ve pudra şekerini alıp karıştırmaya başlayın.
  2. Ardından yoğurt ve sütü ekleyin.
  3. Biraz karıştırdıktan sonra 1 su bardağı unu karışıma eleyerek ekleyin.
  4. Kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edin.
  5. Hamur biraz karışınca kalan 1 buçuk su bardağı unu da ekleyin.
  6. Oluşan hamuru 1 saat dinlendirin.
  7. Arçelik Ankastre Ocak’ta 5 adet elma rendesini pişirmeye başlayın.
  8. Üzerine pudra şekerini, cevizi ve tarçını ekleyin.
  9. Pişince soğuması için kenara alın.
  10. Dinlendirdiğiniz hamurdan parçalar koparıp elinizle tezgahta yuvarlak şekilde açın.
  11. Bir bıçak ya da pizza bıçağıyla yukarıdan aşağı doğru çizikler atın fakat hamuru tamamen kesmeyin, altında biraz yer bırakın.
  12. Kesmediğiniz bölgeye hazırladığınız harçtan bir kaşık alıp doldurun.
  13. Ardından alttan başlayarak rulo şeklinde sarın ve elinizle ay şeklini verin.
  14. Arçelik Ankastre Fırın’da 175 derecede 40 dakika pişirin.
  15. Fırından çıkarttıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.
  16. Afiyet olsun!

 

 

 

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