Elmalı Kurabiye | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 100 g tereyağı
- 1 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı pudra şekeri
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- ½ çay bardağı süt
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 5 adet elma rendesi
- 4 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 su bardağı ceviz
- 1 tatlı kaşığı tarçın
Üzerine;
- Pudra şekeri
Tarif:
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine tereyağı, yumurta ve pudra şekerini alıp karıştırmaya başlayın.
- Ardından yoğurt ve sütü ekleyin.
- Biraz karıştırdıktan sonra 1 su bardağı unu karışıma eleyerek ekleyin.
- Kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edin.
- Hamur biraz karışınca kalan 1 buçuk su bardağı unu da ekleyin.
- Oluşan hamuru 1 saat dinlendirin.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta 5 adet elma rendesini pişirmeye başlayın.
- Üzerine pudra şekerini, cevizi ve tarçını ekleyin.
- Pişince soğuması için kenara alın.
- Dinlendirdiğiniz hamurdan parçalar koparıp elinizle tezgahta yuvarlak şekilde açın.
- Bir bıçak ya da pizza bıçağıyla yukarıdan aşağı doğru çizikler atın fakat hamuru tamamen kesmeyin, altında biraz yer bırakın.
- Kesmediğiniz bölgeye hazırladığınız harçtan bir kaşık alıp doldurun.
- Ardından alttan başlayarak rulo şeklinde sarın ve elinizle ay şeklini verin.
- Arçelik Ankastre Fırın’da 175 derecede 40 dakika pişirin.
- Fırından çıkarttıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!