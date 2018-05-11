Ege Otlu Pizza | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
Hamur :
• 4 su bardağı tam buğday unu
• 1 tatlı kaşığı kuru maya
• 1 çay bardağı süt
• Yarım çay bardağı zeytinyağı
• 1 yumurta
• Tuz
Domates sos:
• Zeytinyağı
• Sarımsak rendesi
• Domates rendesi
• Karabiber
• Tuz
• Kekik
Üzeri için:
• Mozarella peyniri
• 150 gr keçi peyniri
• 1 su bardağı rendelenmiş sepet peyniri
• 150 gr dil peyniri
• Kurutulmuş domates
• Taze biberiye
• Taze kekik
• Tuz
• Karabiber
• Fesleğen
• Roka
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
• Hamurun tüm malzemeleri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde karıştırılır, yumuşak bir hamur elde edilir. Üzeri streçlenip mayalanması için 2 saat dinlendirilir.
• Domates sosun tüm malzemeleri bir kasede karıştırılır.
• Hazırlanan hamur unlu tezgah üstünde elle açılır. Üzerine hazırlanan domates sos sürülür.
• Üzerine dilim dilim doğranmış mozzarella peyniri, rendelenmiş sepet peyniri, ufalanmış keçi peyniri, tel tel ayrılmış dil peyniri eklenir. Küp küp doğranan kuru domatesler de eklenir. Tuz karabiber serpiştirilir.
• Önceden ısıtılmış 175 derece Arçelik Ankastre Fırın’da altı kızarana kadar 30-35 dakika pişirilir.
• Pizza fırından çıkarılır, üzerine yeşillikler koyulur.