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Duş alırken hangi şarkıyı söylersiniz? - Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon bu kez sokakta sordu :" Duş alırken hangi şarkıyı söylersiniz " İzliyoruz..
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