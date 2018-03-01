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Duş alırken hangi şarkıyı söylersiniz? - Sarı Mikrofon
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EĞLENCE
Duş alırken hangi şarkıyı söylersiniz? - Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon bu kez sokakta sordu :" Duş alırken hangi şarkıyı söylersiniz " İzliyoruz..
GÜNCELLENME
01.03.2018 - 13:49
htvprogramlar
htvsarımikrofon
sokak röportajı
duş
şarkı
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Duş alırken hangi şarkıyı söylersiniz? - Sarı Mikrofon
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