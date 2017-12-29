« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Yaşam
>
Life Style
>
Dünyanın en büyük deniz uçağı
Oynatma Listesi
LİFE STYLE
Dünyanın en büyük deniz uçağı
Uğur Cebeci'nin hazırladığı, Türkiye'nin havacılık programı Kokpit'te bu hafta... Dünyada hızla büyüyen deniz havacılığımız ülkemizde küçülüp yok oluyor. İşte Çin'in geliştirdiği dev deniz uçağı AG-600,
GÜNCELLENME
29.12.2017 - 10:17
YAYIN
29.12.2017 - 09:59
htvkokpit
kokpit
deniz uçağı
ucuz uçuş
uçak bileti
uçuş korkusu
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
OYNATMA LİSTESİ
OYNATILIYOR
Dünyanın en büyük deniz uçağı
SIRADA
13 Aralık Günlük Burç Yorumları
'Naim ile kardeş gibiydik'
Dan Brown ‘güney’e indi!
Yarışmacıyı uyarmayan Murat Yıldırım'a sert tepki!
Umut Dolu Hikayeler-Zeynep Ekren
Umut Dolu Hikayeler - Erol Günce
Umut Dolu Hikayeler - Burçin Yetişkin
Umut Dolu Hikayeler - Cem Özdağ
Yetenek avcısı | Startup
Yeni Renault Megane'ı inceledik
Soner Sezer: İlham Al, İste, Adım At
Volkswagen Amarok V6'yı sizler için inceledik
Fatma Tasa: Sevdiğiniz İşi Yapmak Sizi Motive Eder
Mehmet Köse: Teknikerlikten Mühendisliğe
Birce Sertbaş: Ne Kadar Fazla Staj, İş Hayatın O Kadar İyi!
Sizce İş Hayatında Kadın Dayanışması Var Mı?
Taksiye biner gibi drone ile uç
Opel MokkaX test sürüşü
Üzerinden otobüs geçen köpeğin ayakları kırıldı
Volvo V40 İncelemesi | Neden Almalı
Volkswagen Polo 1.2 TSI | Neden Almalı?
Uçakta tost veriliyor
Bitirme projesi için çektiği film ödül aldı
Arkas Sanat Merkezi'nde "Işığın Ustaları" sergisisi açıldı
Sivilce ve Lekesavar Maskeler | Güzeliz Biz
NASA uçaktan uzaya füze attı
Janine Ker’den inanılmaz saçlar!
%98 Engelli Sumeyra'nın bizden bir isteği var !
Tipinin oluşturduğu “kar şelalesi” görenleri mest etti
Çığır açacak teknoloji: Riding Assist
Bunları da beğenebilirsiniz
16:03
Araba kullanmayı öğrendim! Özdere'de bir günüm | Beliz Şen
03:48
Ağlarken vücudumuzda neler değişir?
49:22
2018 yılı burçlara ne getirecek?
00:49
Pofuduk Yılbaşı Ağacı
Bunları kaçırmayın
05:16
Dünyanın en büyük deniz uçağı
00:49
Kamyonet metrobüs bariyerlerine çarptı, seferler aksadı
01:26
'Esat'la görüşen akrabam değildir' diye bağırdı, restoran karıştı...
01:35
Vize krizi aşıldı! ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurular başladı
00:53
Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı
02:44
İşte tartışılan Halk Özel Harekat
01:11
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen yurdum insanı
03:06
Hastalara şarkı söyleyip, zeybek oynadı
01:14
İlk kez araba süren Kastamonulu teyze kahkahaya boğdu!
01:16
Yılbaşı öncesinde sahte içki kaçakçılarına büyük darbe
01:24
Belediye Başkanı, ropörtaj verirken depreme yakalandı
00:36
Valilik bahçesinde pompalı tüfekle yakalandı
00:22
Adana'da polis merkezi yanında patlama
03:28
Zeynep Kılıçdaroğlu'nun mektubu
01:13
Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı
02:56
İşte sezonun ilk yarısının 'En'leri
00:45
Son 24 saatte ne oldu? (28.12.2017-2)
00:42
Pastane vitrininde inanılmaz görüntü
03:06
SP yönetici Mustafa Yaman cezaevinden çıktı
01:54
Vali Sonel sözünü tuttu, festival parası bin öğrenciye burs oldu
00:24
Two adorable dogs impress with their bomb-searching skills in Erciyes ski resort
01:44
Esenyurt’ta metruk binada şüpheli ölüm
01:33
İki tankın önüne yatan Sabri'den haber var
00:58
Türkiye baharı yaşıyor
02:39
Çocuğunuza boyama kitabı almayın!