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Dünyanın en büyük deniz uçağı

Uğur Cebeci'nin hazırladığı, Türkiye'nin havacılık programı Kokpit'te bu hafta... Dünyada hızla büyüyen deniz havacılığımız ülkemizde küçülüp yok oluyor. İşte Çin'in geliştirdiği dev deniz uçağı AG-600,
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YAYIN29.12.2017 - 09:59
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