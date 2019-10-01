Domatesli Risotto | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 6 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet ince doğranmış küçük boy soğan
- 2 su bardağı domates, soyulmuş ve doğranmış olarak
- 2 su bardağı kısa taneli risotto pirinci
- 1/3 su bardağı elma sirkesi
- 3 su bardağı sebze suyu
- 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
- 10-12 yaprak taze fesleğen yaprağı
- Tuz
- Karabiber
Tarif:
- 2 yemek kaşığı tereyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta boy bir tencerede, orta ateşte ısıtın.
- Tereyağı eriyince doğranmış soğanları ekleyip, pembeleşinceye kadar kavurun.
- Daha sonra domatesleri ekleyin ve 10-15 dakika kadar kaynatın.
- Kalan tereyağından 2 çorba kaşığı kadar tereyağını büyük bir tavada eritin. Pirinci ekleyip, sürekli karıştırarak 3 dakika kadar kavurun.
- Elma sirkesini ekleyin ve buharlaşana kadar pişirin.
- Hazırladığınız domates sosunu tavaya ekleyin.
- Sebze suyunu 1/2 bardaklık ölçülerde eklemeye başlayın.
- Sebze suyunu her eklediğinizde karıştırın ve her pirinç tarafından emilmesini sağlayın.
- Suyu yavaş yavaş ekleyerek 15 ile 18 dakika arası pişirmeye devam edin.
- Sonrasında tavayı ocaktan alın.
- Son olarak kalan 2 çorba kaşığı tereyağı ile parmesan peyniri karıştırarak yemeğe ekleyin.
- Tuz ve karabiberi ekleyin ve tavanın kapağını kapatarak 1-2 dakika dinlendirin.
- Fesleğen yapraklarıyla süsleyerek, sıcak olarak servis edin.
- Afiyet olsun!