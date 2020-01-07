Doğurganlık aşısı nedir? Doğurganlık aşısı nasıl uygulanır?

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Doğurganlık aşısı bilimsel adı monosit kültürü olan uygulamanın halk arasındaki adıdır. Doğurganlık aşısı tüp bebek tedavisinde geçmişte başarısızlık yaşayan çiftlerde doğurganlığı artıran bir uygulamadır. Hastanın kendi kanından elde edilen özel hücrelerin çoğaltılarak rahim zarına enjekte edilmesiyle uygulanan ve gebelik şansını artıran doğurganlık aşısı hakkında merak ettiğiniz her şeyi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek anlattı.

Tüp bebek tedavisinde başarısızlık yaşayan çiftler için, yeni bir tedavi sürecinde kullanılan çeşitli başarı artırıcı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de toplumda doğurganlık aşısı olarak bilinen ancak tıbbi ismi ‘monosit kültürü’ olarak isimlendirilen bir uygulamadır. Başarılı hamileliklerde, rahim zarıyla embriyonun ortak konuştuğu bir dil mevcuttur. Yani bir hamileliğin oluşumu için yalnızca kalitesi yüksek embriyo ya da sadece alıcı bir rahim zarı yeterli değildir. Bu iki faktöründe yeterli olması ve karşılıklı uyumun sağlanması gerekmektedir. Bu uyumu sağlayan hücresel değişikliklerden biri de embriyonun rahim zarına gömüldüğü zamanda bu bölgeye olan bazı özel hücrelerin göç etmesidir. Bu hücreler, bir nevi rahim zarıyla embriyonun uyuşmasını sağlar. Başarısız tüp bebek denemesi ve düşük yaşayan bireylerde, rahim zarına olması gereken bu hücre göçünün gerçekleşmediği görülmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için toplumda doğurganlık aşısı olarak adlandırılan, hastanın kendi kanından elde edilen bazı özel hücreler kültür edilerek, çoğaltılmaktadır. Transferden 1 ya da 2 gün önce rahim zarına bu hücrelerden elde edilen özüt enjekte edilir. Böylece bu hücreler rahim zarını alıcı hale getirmektedir. 1 veya 2 gün sonra ise ana rahmine yerleştirilen embriyoyla birlikte gebelik şansı artmaktadır.