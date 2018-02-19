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Doğum Yöntemleri ve Doğuma Hazırlık Süreci | Anneler Öğreniyor

Özlem Salcı ile Anneler Öğreniyor da bu hafta "Doğum Yöntemleri ve Doğuma Hazırlık Süreci" konusunu Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nalan Karacaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

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