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Doğum Yöntemleri ve Doğuma Hazırlık Süreci | Anneler Öğreniyor

Özlem Salcı ile Anneler Öğreniyor da bu hafta "Doğum Yöntemleri ve Doğuma Hazırlık Süreci" konusunu Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nalan Karacaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
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YAYIN19.02.2018 - 12:07
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