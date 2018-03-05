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Doğum koçlarının faydaları nelerdir? | Anneler Öğreniyor
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ANNE BABA
Doğum koçlarının faydaları nelerdir? | Anneler Öğreniyor
Anneler Öğreniyor'da bu hafta Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nalan Karacaoğlu ''Doğum koçlarının faydaları nelerdir? '' hakkında açıklamalarda bulunuyor.
GÜNCELLENME
05.03.2018 - 15:11
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htvannelerogreniyor
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doğum koçu
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