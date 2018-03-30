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Dizi dünyasının en şık 5 kombini!

Hürriyet moda yazarı Aslı Barış, her hafta dizi modasının nabzını tutuyor. Tarzlarını beğendiğiniz ünlü oyuncuların seçimlerini mercek altına alıyor, en şık kombinleri yorumluyor… İşte dizi dünyasının en çok konuşulan 5 kombini…

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