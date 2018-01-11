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Diyet Muzlu Pankek | Diyetisyen Andaç Yeşilyurt

Sadece 2 yumurta ve 1 adet muz ile hazırlanan pancake tarifi hem diyet yapanlar hem de zamanda sporcular için güne çok iyi bir başlangıç menüsü olabilir.

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