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Diş nasıl doğru fırçalanır? | Çocuklarla Bir Ömür
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ANNE BABA
Diş nasıl doğru fırçalanır? | Çocuklarla Bir Ömür
Dişlerimizi doğru fırçalamadığımız için onları kaybediyoruz. Peki, nasıl doğru diş fırçalanır? Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin açıklıyor.
GÜNCELLENME
23.02.2018 - 09:49
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