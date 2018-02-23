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Diş nasıl doğru fırçalanır? | Çocuklarla Bir Ömür

Dişlerimizi doğru fırçalamadığımız için onları kaybediyoruz. Peki, nasıl doğru diş fırçalanır? Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin açıklıyor.

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