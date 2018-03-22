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Dayının tek kız kardeşinin kocası neyin olur? | Sarı Mikrofon
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EĞLENCE
Dayının tek kız kardeşinin kocası neyin olur? | Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon sokakta sordu : "Dayının tek kız kardeşinin kocası senin neyin olur?" İşte birbirinden ilginç cevaplar..
GÜNCELLENME
22.03.2018 - 11:12
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