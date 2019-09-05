Çullama Böreği | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 4 adet yufka
- 3 parça tavuk göğsü
- 1,5 su bardağı pirinç
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tarçın
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 3 su bardağı tavuk suyu
- 2 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı kavrulmuş çam fıstığı
- 1 tatlı kaşığı kuş üzümü
- Tuz
- Karabiber
Böreği ıslatmak için;
- 2 su bardağı tavuk suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
Üzerine sürmek için;
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Tarif:
- Tavuk etlerini yumuşayıncaya kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta haşlayın.
- Soğuyunca etleri ince uzun parçalar haline getirin.
- Süzdüğünüz tavuk suyunu kenara alın.
- Pirinci bol suda yıkayıp süzün.
- Zeytinyağı ve tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta ısıtın.
- Pirinci ekleyip sürekli karıştırarak kavurun.
- Tuz, karabiber, tarçın, çam fıstığı ve kuş üzümünü ilave edip 3 su bardağı tavuk suyunu ekleyin. Kapağını kapatıp pişirin.
- 25-30 cm’lik fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın.
- Yufkanın ikisini büzüştürerek yerleştirin.
- Pilavın yarısını üzerine yayın.
- Tavuk parçacıklarını pilavın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin. Kalan pilavı ilave edip üzerini düzleştirin.
- Diğer iki yufkayı da büzüştürüp pilavın üzerine alın.
- Üzeri için eritilmiş tereyağını yufkanın üzerine sürün.
- 180 dereceye ayarlanmış Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
- Ayırdığınız tavuk suyunu eşit şekilde çullamanın üzerine dökün.
- Tekrar fırına verip 5 dakika daha pişirin ve sıcak servis yapın.