Croque Madam | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 4 büyük tost ekmeği
- 2 tatlı kaşığı tereyağı
- 4 dilim emmental peyniri
- 4 dilim dana jambon
- 2 adet yumurta
Sosu için;
- 220 ml süt
- 2 çay kaşığı un
- 1 yemek kaşığı toz parmesan
- 2 yemek kaşığı rende emmental peyniri
- 1/4 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı karabiber
Tarif:
- Ekmekleri Arçelik Ankastre Ocak’ta 1 tatlı kaşığı tereyağında önlü arkalı kızartın.
- Ardından ekmekleri Arçelik Grion Ankastre Fırın tepsisine alın, üzerine emmental peyniri ve jambon koyun.
- Süt ve unu kıvam alana kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta kısık ateşte durmadan çırparak pişirin.
- Un ve süt iyice kıvama gelince emmental peyniri rendesi, toz parmesan, tuz ve karabiberi ekleyip çırpıcıyla iyice karıştırın.
- Karışımı hazırladığınız tostların üzerine dökün.
- Tostlarınızı önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik Grion Ankastre Fırın’da üzeri kızarana kadar 5-6 dakika pişirin.
- Yumurtayı da Arçelik Ankastre Ocak’ta 1 tatlı kaşığı tereyağında pişirin.
- Tostun üzerine koyarak servis edin.
- Afiyet olsun!