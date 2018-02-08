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ANNE BABA

Çocuklarla ‘koşul koyarak’ iletişim kurmayın

Çocuklarla koşul koyarak iletişim kurmak doğru mu? Uzman Psikolog Ramazan Şimşek, ‘Çocuklarla Bir Ömür’ programında açıkladı.
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YAYIN08.02.2018 - 13:59
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