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Çocuklarla ‘koşul koyarak’ iletişim kurmayın
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ANNE BABA
Çocuklarla ‘koşul koyarak’ iletişim kurmayın
Çocuklarla koşul koyarak iletişim kurmak doğru mu? Uzman Psikolog Ramazan Şimşek, ‘Çocuklarla Bir Ömür’ programında açıkladı.
GÜNCELLENME
08.02.2018 - 14:31
YAYIN
08.02.2018 - 13:59
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Çocuklarla ‘koşul koyarak’ iletişim kurmayın
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