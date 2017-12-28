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ANNE BABA

Çocuğunuza boyama kitabı almayın!

Boyama kitapları çocukların yaratıcılığını olumsuz mu etkiliyor? Uzman Psikolog Ramazan Şimşek anlatıyor…
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YAYIN28.12.2017 - 16:11
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