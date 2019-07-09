Çin Mantısı | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 3 su bardağı un
- ½ su bardağı su
- 300 g dana kıyma
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
- 1 tatlı kaşığı zencefil rendesi
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 2 dal frenk soğanı
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı misket limon suyu
Tarif:
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine unu ve suyu alıp yoğurmaya başlayın.
- Oluşan hamuru oda sıcaklığında dinlendirin.
- İçi için bir kaseye kıyma, sarımsak tozu, zencefil rendesi, soya sosu ve frenk soğanını alıp karıştırın.
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi‘nin hamur açma aparatını takın.
- Dinlenen hamurdan bir parça alıp Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi‘nin hamur açma aparatıyla açın.
- Küçük bir kase yardımıyla açtığınız hamurdan yuvarlaklar kesin.
- Kestiğiniz yuvarlağın içine hazırladığınız iç harçtan koyun ve hamuru bohça şekline getirin.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağını ısıtın ve hazırladığınız mantıları bu yağda kızartın.
- Birkaç dakika kızarttıktan sonra üstüne 2 su bardağı sıcak su ekleyin.
- Mantılar iyice piştikten sonra kevgir yardımıyla mantıları dikkatlice çıkartın.
- Sosu için bir kaseye soya sosu, susam, pul biber ve misket limon suyunu alıp karıştırın.
- Servis tabağına aldığınız mantıların üzerine hazırladığınız sostan gezdirin.
- Afiyet olsun!