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Yüzdeki çiller neden olur? Çillenmenin nedeni ve tedavisi

Çiller çocukluk çağında ortaya çıkar ve genetik bir alt yapısı vardır. Çoğunlukla çocukluk ve ergenlikte ortaya çıkan çiller cildin hassas olduğuna işaret eder. Peki çiller neden çıkar ve çillenme nasıl geçer? Dermatolog Dr. Güneş Ertürk, çil problemi olanlar için bu soruları Ömür Kurt ile 'Çocuklarla Bir Ömür' programında yanıtladı. İşte çillenmenin nedenleri ve çillenme tedavisi hakkında merak ettiğiniz her şey...

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