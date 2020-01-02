MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Çocuk >Anne Baba>Yüzdeki çiller neden olur? Çillenmenin nedeni ve tedavisi
Oynatma Listesi
ANNE BABA

Yüzdeki çiller neden olur? Çillenmenin nedeni ve tedavisi

Çiller çocukluk çağında ortaya çıkar ve genetik bir alt yapısı vardır. Çoğunlukla çocukluk ve ergenlikte ortaya çıkan çiller cildin hassas olduğuna işaret eder. Peki çiller neden çıkar ve çillenme nasıl geçer? Dermatolog Dr. Güneş Ertürk, çil problemi olanlar için bu soruları Ömür Kurt ile 'Çocuklarla Bir Ömür' programında yanıtladı. İşte çillenmenin nedenleri ve çillenme tedavisi hakkında merak ettiğiniz her şey...
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
OYNATMA LİSTESİ

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler