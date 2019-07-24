Çilekli Yulaflı Crumble | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
Dolgu:
- 2 su bardağı dilimlenmiş taze çilek
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1/2 fincan şeker
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
Kabuk:
- 1 buçuk su bardağı tam tahıllı un
- 1 buçuk su bardağı yulaf
- 1 su bardağı kahverengi şeker
- 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı
- 1/4 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak’ta çilek ve limon suyunu karıştırıp orta ateşte pişirmeye başlayın.
- Ara sıra karıştırarak, 7-8 dakika çilekler yumuşayana kadar pişirin.
- Ardından yarım su bardağı şeker ve mısır nişastası da meyve karışımına karıştırın. Pişirmeye devam edin, sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.
- Ardından ocaktan alıp soğuması için kenara alın.
- Yulaflı karışım için önce yulafı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da karıştırın. Ardından diğer tüm malzemeleri koyup karıştırın.
- Hazırladığınız karışımın yarısını kenara ayırın.
- Pişirme kabınızın içerisine karışımı boşaltın, üzerine çilekli dolguyu boşaltın.
- Ardından ayırdığınız yulaflı karışımı dökün.
- Arçelik Ankastre Fırın ‘da180 derecede 30 dakika kadar pişirin.
- Soğuduktan sonra dilimleyip üzerine pudra şekeri serpin.
- Afiyet olsun!