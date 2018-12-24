Çilekli Rulo Pasta | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 6 yumurta
- 7 yemek kaşığı toz şeker
- 7 yemek kaşığı un
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Dolgusu için;
- 400 ml krema
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- 300 g çilek
Süslemek için;
- Pudra şekeri
- Çilek
Tarif:
- Yumurtanın akları ile sarılarını ayırın. Aklarını Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde şeker ile birlikte koyulaşıncaya kadar çırpın.
- Sarılarını teker teker ekleyip çırpmaya devam edin.
- Vanilya, un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyip karıştırın.
- Hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın ve 185 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 10-12 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığınız kekin kağıt kısmı yukarıda kalacak şekilde temiz bir mutfak bezine çevirin ve rulo yaparak soğumaya bırakın.
- Kremayı vanilya ve şeker ile katılaşıncaya kadar Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde çırpın. Keki kağıttan ayırıp içine kremayı yayın.
- Çilekleri doğrayarak içine yerleştirin ve tekrar rulo şeklinde sarın.
- Üzerine pudra şeker serpin.
- Süsleme için çilekleri ekleyin ve birkaç saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda dinlendirdikten sonra servis yapın.
- Afiyet olsun!