Çilekli Magnolia | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
• 1 paket bisküvi
• Yarım su bardağı çekilmiş fındık
• 1 litre süt
• 2 yemek kaşığı un
• 2 yemek kaşığı nişasta
• 1 su bardağı toz şeker
• 1 adet yumurtanın sarısı
• 1 paket vanilya
• Bir paket krema (200 ml)
Yapılışı:
• Arçelik İn Love doğrayıcının içine 1 paket bisküviyi ve yarım su bardağı çekilmiş fındığı ekleyerek çalıştırın.
• Bir tencereye şekeri, unu, nişastayı, vanilyayı, sütü ve yumurta sarısını ekleyin. Malzemeleri bir tahta kaşık yardımıyla, koyu bir kıvam elde edene kadar karıştırarak Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirin.
• Muhallebi kıvamına gelen karışımın içerisine bir paket kremayı ekleyin, karışımı Arçelik in Love Mikser ile çırpın.
• Kupların altına 1’er yemek kaşığı bisküvi ekleyin. Üzerine doğradığınız çilek dilimlerini dizin. Çileklerin üzerine muhallebi karışımını ekleyin. Aynı işlemi kuplar dolana kadar gerçekleştirin.
• Üzerine fındık parçacıkları serpiştirin, nane yaprakları ile süsleyin.
• Magnolyaları buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın. Afiyet olsun!