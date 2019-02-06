Çikolatalı Kalp Pasta | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
Keki için:
- 2 adet yumurta
- 4 çorba kaşığı pudra şekeri
- Yarım su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı kakao
- 4 yemek kaşığı un
Kreması için:
- 1 paket krem şanti
- 1 çay bardağı süt
Tarif:
- Yumurta ve pudra şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi içerisine alın ve beyazlaşıncaya kadar çırpın.
- Daha sonra yarım su bardağı yoğurt ve yarım su bardağı sıvı yağ ilave edip, tekrar çırpın.
- Elde edilen karışıma, vanilya, kakao, kabartma tozu ve un elenerek ilave edip çırpmaya devam edin.
- Hazırlanan kek hamurunu, yağlı kağıt serili fırın tepsisine ya da pişirme kabına dökün ve eşit şekilde yaydırın.
- Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede 15-20 dakika pişirin.
- Pişirilen keki fırından alıp, soğumaya bırakın.
- Kremasını hazırlamak için, 1 poşet krem şanti ile 1 çay bardağı sütü derin bir kap içerisinde Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile koyulaşıncaya kadar çırpın.
- Krem şanti koyulaşınca, kıvam alması için, Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırın.
- Kek iyice soğuduktan sonra, altındaki yağlı kağıdı dikkatlice çıkartın.
- Keki kalp şeklindeki kalıpla kesin. Kalpleri kenara alın.
- Soğuyup, kıvam alan krem şantiyi kalp şeklinde kesilmiş olan keklerin arasına sıkın.
- Kalp kekin üzerine de krem şanti sürün üzerine frambuaz sos serpip taze frambuaz dizin.
Afiyet olsun!