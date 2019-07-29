Çikolata Soslu Lokma | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 3,5 – 4 su bardağı un
- 500 ml ılık su
- 20 g yaş maya
- 1 yemek kaşığı toz şeker
Kızartmak için:
- 2,5 su bardağı ayçiçek yağı
Şerbeti için:
- 2,5 su bardağı toz şeker
- 2,5 su bardağı su
- 3-4 damla limon suyu
Tarif:
- Soğuması için önce şerbetten başlayın, Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencereye şeker ve suyu alıp pişirmeye başlayın.
- Şeker eriyince limon suyunu ekleyip kaynatmaya başlayın.
- Şerbet kıvam alınca altını kapatıp soğumaya bırakın.
- Hamuru için Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesine un, ılık su, yaş maya ve toz şekeri ekleyip yoğurma aparatıyla yoğurmaya başlayın.
- Ele yapışan bir hamur elde edince kasesin üzerini streç filme sarıp 1 saat mayalanması için dinlendirin.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta yağı kızdırın.
- Hamuru sıkma torbasına koyun ve ucundan makasla küçük küçük parçalar koparıp yağda pişirin.
- Pişirdiğiniz lokmaları soğuyan şerbet kasesinde bir dakika bekletip kevgirle kenara alın.
- Afiyet olsun!