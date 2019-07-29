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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çikolata Soslu Lokma | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Çikolata Soslu Lokma var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 3,5 – 4 su bardağı un
  • 500 ml ılık su
  • 20 g yaş maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker

Kızartmak için:

  • 2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbeti için:

  • 2,5 su bardağı toz şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon suyu

Tarif:

  1. Soğuması için önce şerbetten başlayın, Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencereye şeker ve suyu alıp pişirmeye başlayın.
  2. Şeker eriyince limon suyunu ekleyip kaynatmaya başlayın.
  3. Şerbet kıvam alınca altını kapatıp soğumaya bırakın.
  4. Hamuru için Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesine un, ılık su, yaş maya ve toz şekeri ekleyip yoğurma aparatıyla yoğurmaya başlayın.
  5. Ele yapışan bir hamur elde edince kasesin üzerini streç filme sarıp 1 saat mayalanması için dinlendirin.
  6. Arçelik Ankastre Ocak’ta yağı kızdırın.
  7. Hamuru sıkma torbasına koyun ve ucundan makasla küçük küçük parçalar koparıp yağda pişirin.
  8. Pişirdiğiniz lokmaları soğuyan şerbet kasesinde bir dakika bekletip kevgirle kenara alın.
  9. Afiyet olsun!

 

 

 

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