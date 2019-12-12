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Çikolata kisti hastalığı nedir? Tanı nasıl konulur?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kerem Doğa Seçkin “Çikolata kisti hastalığı nedir? Tanı nasıl konulur?” sorularına cevap verdi. Çikolata kisti hastalığı, rahim zarı dokusunun yumurtalıkta ve çevre dokularında oluşan bir hastalıktır. Genellikle genç yaşta görülür ve hastalar ağrı ve kısırlıktan şikayetçilerdir. Fiziki muayene ve ultrason aracılığıyla tanı konulur, hastaya göre tedavi şekli seçilir.

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