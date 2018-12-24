Çikolata Kaplı Kurutulmuş Meyveler | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 adet ananas
- 2 adet portakal
- 250 g bitter çikolata
- 200 g tereyağı
Tarif:
- Ananas ve portakallar çok kalın olmayacak şekilde dilimlenir.
- İyice kurulanan meyveler Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizilir.
- 100 derecede 4 saat kurutmaya başlanır.
- Çikolata ve tereyağı Arçelik Ankastre Ocak kaynatılan ve cam kaseye alınan su içerisinde benmari usulü eritilir.
- Kurutulan meyvelerin yarısı çikolata sosuna batırılır, servis tabağına alınır.
- Afiyet olsun!