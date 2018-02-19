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Çığır açmak deyimi nereden geliyor? | Yeni 1 Bilgi
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LİFE STYLE
Çığır açmak deyimi nereden geliyor? | Yeni 1 Bilgi
Bugünün yeni bilgisinde " Çığır Açmak" deyiminin nereden geldiğini öğreneceğiz. Bildiğimizin aksine bu deyim meğer "hayvancılıktan" geliyormuş...
GÜNCELLENME
19.02.2018 - 15:19
YAYIN
19.02.2018 - 15:11
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