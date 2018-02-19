« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Çığır açmak deyimi nereden geliyor? | Yeni 1 Bilgi
Oynatma Listesi
LİFE STYLE

Çığır açmak deyimi nereden geliyor? | Yeni 1 Bilgi

Bugünün yeni bilgisinde " Çığır Açmak" deyiminin nereden geldiğini öğreneceğiz. Bildiğimizin aksine bu deyim meğer "hayvancılıktan" geliyormuş...
GÜNCELLENME
YAYIN19.02.2018 - 15:11
DETAYLARI GÖSTER

OYNATMA LİSTESİ

OYNATMA LİSTESİ

Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın