Cevizli Zeytinli Ekmek | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 kg un
- 1 paket yaş maya
- 1 adet küp şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Birkaç damla zeytinyağı
- Su
- 1 su bardağı ceviz içi
- 1 çay bardağı siyah zeytin
Yapılışı:
- Yaş maya su ve küp şeker ile aktive edilir.
- Un Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesine alınır üzerine tuz eklenip karıştırılır.
- Üzerine mayalı su eklenir, karıştırılır.
- Azar azar su eklenir, zeytinyağı eklenir.
- Ardından ceviz ve zeytin eklenir.
- Hamur alınır, streç filme sarılıp mayalanması için kenara alınır. 5-6 saat dinlenir.
- 200 derece fırında kızarana kadar pişirilir.