Cevizli Ballı Fırında Armut | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 büyük olgun armut
- Yarım çay kaşığı tarçın
- 2 tatlı kaşığı bal
- 1 çay bardağı ceviz içi
- Servis etmek için isteğe bağlı; yoğurt ya da labne peyniri
Tarif:
- Armutları dikey olarak ikiye kesin.
- Tabanlarını da ufak bir şekilde keserek düzleyin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Dondurma kaşığı ya da yemek kaşığı ile ortasını boşaltın.
- Üzerine tarçın serpin.
- Armutların içerisine kırılmış cevizleri doldurun.
- Üzerine bir tatlı kaşığı bal gezdirin.
- Önceden 240 derecede ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da yaklaşık 30 dakika kızarana kadar pişirin.
- Arzu ederseniz tabanına yoğurt ya da labne koyarak servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!