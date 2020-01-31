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Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi, çevredekiler korkuttu. Olay Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. 2 katlı işyerinin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi havanın ısınması ile birlikte çığ gibi aktı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde çatıdan düşen kar kütlesi izleyenleri korkuttu. Binanın altında kimsenin olmaması sebebiyle herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayı izleyenler, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.
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