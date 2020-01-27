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Çamaşır yumuşatıcısı ile pratik fikirler | Yapabilirim

Hepimiz evlerimizde çamaşır yumuşatıcılarını kullanıyoruz. Peki yumuşatıcınızdan çamaşır yıkamak dışında faydalanabileceğiniz alanları biliyor musunuz? Bazı pratik ipuçları ile yumuşatıcı kullanarak saç spreyinden kumaş kokusuna birçok şey yapmak mümkün! Üstelik yalnızca birkaç malzeme gerekiyor. Peki, yumuşatıcı kullanarak neler yapılabilir? Çamaşır yumuşatıcısından ev yapımı saç spreyi nasıl yapılır? Yumuşatıcıdan daha fazla faydalanmak için ihtiyaç duyulan malzemeler neler? Çelik tencereleri parlatmaktan, yüzeyler için toz giderici sprey hazırlamaya, yumuşatıcı kullanarak evde yapabileceğiniz birçok tarifi videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla maliyeti el yakmayan pratik püf noktaları…

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