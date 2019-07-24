Çağla Çorbası | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta
- 1 kase taze çağla
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 4 su bardağı su
- ½ çay kaşığı tuz
- ½ çay kaşığı karabiber
- Kırmızı pul biber
- Kuru nane
Tarif:
- Yıkanmış ve ayıklanmış çağlaları ince ince doğrayın.
- Yoğurdu bir kaseye alın, ezilmiş sarımsak ve yumurta ile karıştırın.
- Tuz, karabiber ve suyu da ekleyip tel çırpıcı ile iyice karıştırın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.
- Üzerine unu ekleyip karıştırarak kavurmaya başlayın.
- Un renk almaya başladığında, yoğurtlu karışımı yavaş yavaş una yedirin, sürekli çırparak topaklanmasını engelleyin.
- Son olarak karışıma çağlaları ekleyin ve çağlalar yumuşayana dek, yaklaşık 15-20 dakika kaynatın.
- Ayrı bir cezvede tereyağı ve pul biberi kızdırın.
- Pişen çorbayı servis ederken çorbanın üzerine kızmış tereyağı, kuru nane ve taze dereotu serperek sıcak olarak servis edin.
- Afiyet olsun!