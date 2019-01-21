Cafe de Paris Soslu Bonfile | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 500 g bonfile
Sosu için:
- 200 g tereyağı
- 70 g krema
- 50 g rokfor peyniri
- Yarım tatlı kaşığı köri
- Yarım tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 tutam dereotu
- 1 tutam kimyon
- 2 diş sarımsak
- 2 tatlı kaşığı dijon hardalı
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
- Taze kekik
Tarif:
- Sos için Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir tencerede tereyağını eritin.
- Bütün malzemeyi ekleyip sos kıvamına gelene kadar pişirin.
- Etlerin bir tavada iki yüzünü de pişirin.
- Sosu etlerin üzerine gezdirerek servis yapın.
- Üzerine taze kekik serpin.
- Afiyet olsun!