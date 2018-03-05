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Bu sözler İrem’e hiç yakışmadı-Cengiz'in Kulisi
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MAGAZİN
Bu sözler İrem’e hiç yakışmadı-Cengiz'in Kulisi
İrem Derici, Stockholm’de verdiği konserde, kendisinden önceki kadın popçuları kastederek “Karılar birbirlerini yiyorlar” diye eleştirdi. Cengiz Semercioğlu, İrem Derici’nin argo üslubunu değerlendirdi, “Bu sözler İrem’e hiç yakışmadı” dedi.
GÜNCELLENME
05.03.2018 - 15:08
htvcengizinkulisi
İrem Derici
karılar
konser
htvmagazin
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