« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Ne Oluyor >Magazin>Bu sözler İrem’e hiç yakışmadı-Cengiz'in Kulisi
Oynatma Listesi
MAGAZİN

Bu sözler İrem’e hiç yakışmadı-Cengiz'in Kulisi

İrem Derici, Stockholm’de verdiği konserde, kendisinden önceki kadın popçuları kastederek “Karılar birbirlerini yiyorlar” diye eleştirdi. Cengiz Semercioğlu, İrem Derici’nin argo üslubunu değerlendirdi, “Bu sözler İrem’e hiç yakışmadı” dedi.
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER

OYNATMA LİSTESİ

Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın