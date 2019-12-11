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Bu müdahaleyi bilmek hayat kurtarıyor

ANKARA’da okuduğu ilkokulun kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın ölümü herkesi şoke etti. Mert’in şırınga şeklindeki çikolata ambalajının kapağının boğazına kaçması sonucu hayata veda ettiği belirtildi. Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Emrah Şenel CNN Türk canlı yayınında Duygu Ayaz Bayram’ın sorularını cevapladı ve çocukların boğazına yabancı bir cisim kaçması durumunda hayati önemde olan ilk müdahalenin detaylarını anlattı.

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