« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Yaşam>Bu kasabada ölmek yasak!
Oynatma Listesi
SEYAHAT

Bu kasabada ölmek yasak!

Longyearbyen, Norveç’te bulunan bir kasaba. Bu kasabada ölmek yasak. Mezarlığa yeni cenaze alımı da yıllar önce durdurulmuş durumda. Bu ilginç uygulamanın sebebi ise yıllar öncesine dayanıyor.
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER

OYNATMA LİSTESİ

Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın