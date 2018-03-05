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Bu kasabada ölmek yasak!

Longyearbyen, Norveç’te bulunan bir kasaba. Bu kasabada ölmek yasak. Mezarlığa yeni cenaze alımı da yıllar önce durdurulmuş durumda. Bu ilginç uygulamanın sebebi ise yıllar öncesine dayanıyor.

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