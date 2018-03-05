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Bu kasabada ölmek yasak!
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SEYAHAT
Bu kasabada ölmek yasak!
Longyearbyen, Norveç’te bulunan bir kasaba. Bu kasabada ölmek yasak. Mezarlığa yeni cenaze alımı da yıllar önce durdurulmuş durumda. Bu ilginç uygulamanın sebebi ise yıllar öncesine dayanıyor.
GÜNCELLENME
05.03.2018 - 15:24
Norveç
Longyearbyen kasabası
longyearbyen
Soğuk hava
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Bu kasabada ölmek yasak!
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