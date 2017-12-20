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Borç İsterken Girdiğimiz Haller | Her Şey Hakkında Her Şey

Paraya sıkıştınız ve çaresi yok, borç isteyeceksiniz. Babanızı yakaladınız, tehditle para istediniz… Ablanıza iltifatlar edip gönlünü kazandınız… Annenize yardım edip karşılığında borç istediniz… Arkadaş arasında lafı dolandırdınız, borç istemeye getirdiniz… Kısacası, şekilden şekle girdiniz! İşte borç isterken düştüğümüz komik haller…
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YAYIN20.12.2017 - 10:41
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