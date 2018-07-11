Böğürtlenli Pizza | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 110 gram tereyağı – buzlukta bekletilmiş, küp küp doğranmış
- 170 gram tam buğday unu
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı su + 1 yemek kaşığı elma sirkesi (buz gibi soğutulmuş)
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 paket böğürtlen
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek nişasta
- 2 limon kabuğu rendesi
- Yarım paket vanilya
- 1-2 kaşık süt
- 1 kaşık toz şeker
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Yapılışı:
- Un, tuz, şeker ve tereyağı Arçelik Eternity Doğrayıcı’ya alınır. Kısa kısa birkaç kez çekilir.
- Ardından su ve sirke karışımı azar azar doğrayıcıya eklenir. Karıştırılır.
- Hazırlanan hamur yoğurulmadan streçe sarılıp Arçelik No Forst Buzdolabı’na kaldırılır.
- Böğürtlenler kaseye alınır üstüne şeker, nişasta, limon kabuğu ve vanilya eklenir. İyice karıştırılır.
- Dinlenmiş hamur yağlı kağıt serilmiş tepsiye alınır, merdaneyle açılır. (Tepside olmazsa tezgahta yapılır)
- Açılan hamurun ortasına dışarıda 5 cm boşluk kalacak şekilde böğürtlenler koyulur.
- Açıkta kalan hamur böğürtlenlerin üzerine kapatılır.
- Hamurun kenarına süt sürülür, toz şeker serpiştirilir.
- 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 45-50 dakika pişirilir.
- Pişen tatlı pizza dilimleyicisiyle kesilir, üzerine dondurma ile servis edilir.