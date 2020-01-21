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Bişektomi nedir? Bişektomi tedaviisinden sonra hasta ayağa hemen kalkabilir mi? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ‘’Bişektomi nedir? Yanak inceltme estetiği nasıl yapılır?’’ uygulamaları hakkında bilinmesi gerekenleri vurguladı.

Bişektomi operasyonu kısa bir işlemdir. Yaklaşık olarak 20 dk içerisinde operasyon gerçekleştirilmektedir. Sedasyon veya lokal anestezi kullanılarak, uyumadan işlem gerçekleştirilir. Ağız içerisinde 1,5 cm civarında küçük bir kesi yapılarak, yağ dokusuna ulaşılır ve çekilir. Sonrasında eriyen bir dikiş ile operasyon tamamlanmaktadır. Hasta günlük yaşantısına 1 gün içerisinde dönebilmektedir. Bu operasyon her kişiye uygun değildir. Genetik olarak yanakları geniş ve hacimli olan kişilerde bu işlem tercih edilmektedir. Yanak bölgesi silüetinde bir yumuşama sağlanarak daha çekici bir görünüm elde edilmektedir. İşlem sırasında yanak bölgesindeki yağın hepsi alınabileceği gibi bir kısmı da alınabilmektedir. Bu kişinin yanak bölgesi ve yüz yapısına göre belirlenmektedir. İşlem yapılırken sterilizasyon koşulları ise oldukça önemlidir. Uygulama sonrasında hasta rahatlıkla sosyal yaşamına devam edebilmektedir. Bişektomi operasyonunu kadınların yanı sıra erkeklerde tercih etmektedir. Nefertiti yanağı olarak adlandırdığımız bu işlemle; yanak bölgesindeki yağ alınarak elmacık kemikleri daha belirgin bir görünüme sahip olur, çene hattı belirginleştirilir, yanaklardaki sarkık görünüm yok edilir. Doktorunuza danışarak, işlem için uygun aday olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.