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Bir erkeği tanımak için sorulması gereken sorular

Yeni biri ile tanıştınız ve hakkında çok fazla fikir edinemediniz mi? Soracağınız birkaç kritik soru ile onu daha iyi tanıyabilirsiniz. Fakat bu soruları sormanın da bir üslubu ve zamanı var. Bu soruları sorarken nelere dikkat etmeli, nasıl sormalıyız? Peki erkekleri tanımak için sorabileceğimiz sorular neler? İlişki Danışmanı ve Yazar Adil Yıldırım, bir erkeği tanımak için sorulması gereken soruları açıkladı.

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