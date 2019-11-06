Beşamel Sos Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 1,5 su bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
- 1 tutam muskat rendesi
Tarif:
- İki yemek kaşığı tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta küçük bir tencereye koyup düşük ısıda yavaş yavaş olacak şekilde eritin.
- Tereyağı erime noktasına erişip eridiği sırada tereyağının üzerine iki yemek kaşığı un ekleyin ve karıştırın.
- İki yemek kaşığı tereyağı ve unu sarı bir renk alana kadar karıştırmaya devam edin. Bu kavurma işlemi sarı renk alana kadar devam edin (bu renk alma işlemine roux olarak denir)
- Ocağın ateş seviyesini düşürerek bir yemek kaşığı ile sütü yavaş yavaş olacak şekilde tereyağı ve un karışımına ilave edin. Bu işlemi tüm süt bitene kadar yavaş yavaş yapmaya özen gösterin.
- Sütü tereyağı ve un karışımına eklemeye devam edin.
- Sütü bu karışıma yedirinceye kadar eklemeye devam edin.(Bu ekleme sürecinde oldukça dikkatli olmalısınız. Hızlı eklemeniz sonucunda beşamel sosu topaklanma olabilir)
- Süt ekleme işlemi bitince karıştırmaya devam edin.
- Karıştırma işlemlerine sosun muhallebi kıvamına gelmesiyle sonlandırın.
- Arçelik Ankastre Ocak'tan alın ve tuz, karabiber, muskat rendesi ekleyin.
- Afiyet olsun!
- Topaklanmaması için tereyağı ve un oranlarını eşit tutmaya özen gösterin.