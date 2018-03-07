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Berksan: “Çirkin hırslarım yok. Artık kendime daha çok zaman ayırıyorum.”

Berksan yeni şarkısı ‘Ben’ ile “Serhat’la Kayıttayız”ın bu haftaki konuğu oldu. Yeni kararlarını , özel hayatını ve merak edilenleri Serhat Tekin’e anlattı.

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