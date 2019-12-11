Oynatma Listesi

Bebekli Aile Buluşmalarının 5. Durağı İstanbul’du!

Bebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Bebekli Aile Buluşmaları’nın 5.durağı İstanbul’du! Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt sordu; Prof. Dr. Ender Saraç bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini anlattı, Nutricia Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise annelik tecrübelerini paylaştı. İstanbullu annelerin yoğun ilgisiyle karşılanan söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklerimize bebeğinin gelişimi ile ilgili bilgi almak, merak ettiği tüm soruları uzman konuşmacılarımıza sormak isteyen tüm anneleri bekliyoruz. )Sponsorlu İçerik)

DETAYLARI GÖSTER