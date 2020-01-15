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Bebekli Aile Buluşmaları Gaziantep ve Şanlıurfa'daydı

Bebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Bebekli Aile Buluşmaları’nın 6. ve 7. Durağı Gaziantep ve Şanlıurfa’ydı! Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt sordu; Prof. Dr. Ender Saraç bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini anlattı, Nutricia Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise annelik tecrübelerini paylaştı. Annelerin yoğun ilgisiyle karşılanan söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi. (Sponsorlu içerik)Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklerimize bebeğinin gelişimi ile ilgili bilgi almak, merak ettiği tüm soruları uzman konuşmacılarımıza sormak isteyen tüm anne ve babaları bekliyoruz :)

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