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Barış Arduç'tan ses titreşimli koleksiyon

Ünlü oyuncu Barış Arduç, New Balance için tasarladığı yeni koleksiyonu, Önder Öztarhan'la birlikte Vadi İstanbul'daki Michelle'de Onur Baştürk'e anlattı. Arduç, bu koleksiyon için ses titreşimlerini kullanmış. Nasıl mı? Devamı videoda!
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