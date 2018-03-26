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Barış Arduç'tan ses titreşimli koleksiyon
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MAGAZİN
Barış Arduç'tan ses titreşimli koleksiyon
Ünlü oyuncu Barış Arduç, New Balance için tasarladığı yeni koleksiyonu, Önder Öztarhan'la birlikte Vadi İstanbul'daki Michelle'de Onur Baştürk'e anlattı. Arduç, bu koleksiyon için ses titreşimlerini kullanmış. Nasıl mı? Devamı videoda!
GÜNCELLENME
26.03.2018 - 14:37
barış arduç
yeni koleksiyon
New Balance
Önder Öztarhan
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Barış Arduç'tan ses titreşimli koleksiyon
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