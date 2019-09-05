Bardakta Kirazlı Muhallebi | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağından biraz eksik toz şeker
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilin
- 1 paket toz krem şanti
Kiraz sosu için:
- 1 kase kiraz
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı nişasta
Tarif:
- Muhallebi için süt, toz şeker, yumurta, nişasta ve unu tencereye alın, iyice çırptıktan sonra Arçelik Ankastre Ocak’a
- Koyulaşana kadar sürekli karıştırılarak pişirin. Koyulaşınca altı kısılır, 3-4 dakika daha çırpılarak pişirilir.
- Ocaktan alınan muhallebiye vanilya eklenip karıştırılır.
- Biraz ılıdıktan sonra da toz krem şanti eklenerek Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile iyice çırpılır ve sonra kaselere en az 1 parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırılır.
- Kiraz sosu için, çekirdeği çıkarılan kirazların üzerine toz şeker eklenerek Arçelik Ankastre Ocak’a alınır.
- Nişasta suda açılarak kaynayan sosa eklenir ve koyulaşana kadar biraz daha kaynatılır.
- Ocaktan alınan sos, Arçelik Rose Gold Eternity El Blender ile ezilir ve muhallebilerin üzerine paylaştırılır.
- Soğutulduktan sonra servise hazır.
- Afiyet olsun!