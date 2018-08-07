Ballı & Sarımsaklı Tavuk Köftesi | Mucize Lezzetler
Tavuk köfte için:
- 450 gr tavuk (doğrayıcıda kıyma haline getirilecek)
- 1 yumurta
- Yarım bardak ekmek kırıntısı
- Yarım parça soğan
- 3 diş sarımsak
- Tuz
- Taze çekilmiş karabiber
- 2 kaşık taze soğan
- 2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
Teriyaki Sosu için:
- 2 yemek balsamik kaşığı sirke
- ¾ soya sosu
- 1/3 bardak bal
- 6 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
Yapılışı:
- Köfte için bütün malzemeler Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’nın içerisine alınır çekilir.
- Köfteler top haline getirilir, borcama dizilir.
- Teriyaki sosunu başka bir kasenin içinde karıştırdıktan sonra köftenin üzerine dökün.
- Köfteler tamamen kızarana kadar Arçelik Ankastre Fırın’da pişirin.