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Balkabaklı Tart | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Balkabaklı Tart var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Bal Kabağı Püresi İçin:

  • 1/2 adet bal kabağı
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı nişasta
  • 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
  • 1/2 su bardağı şeker

Tart Hamuru İçin;

  • 2 su bardağı un
  • 180 g soğuk tereyağı
  • 90 g şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilya 

Tarif:

    1. Dilimlenmiş bal kabaklarını 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin.
    2. Fırınlanan bal kabaklarını Arçelik B-Fit Power Blender içerisine alıp püre haline getirin.
    3. Arçelik Ankastre Ocak’ta sos tenceresine bal kabağı püresini alın şeker ve tarçını ilave edin.
    4. Nişastayı 2 yemek kaşığı suyla sulandırın ve kaynayan pürenin içine nişastayı ilave edin. 
    5. 2-3 dakika daha kaynatın ve cevizleri ilave edip karıştırın.
    6. Tart hamuru için unu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine soğuk tereyağıyla beraber alıp yoğurmaya başlayın. 
    7. Ardından şeker, yumurta ve vanilyayı da ekleyip yoğurun.
    8. Hazırladığınız hamuru streç filme sarın ve Arçelik No Frost Buzdolabında 30 dakika bekletin.
    9. Arçelik Ankastre Fırın’ı 180 dereceye ayarlayın.
    10. Dinlenen tart hamurunu tart kalıbına yerleştirin.
    11. Tart hamurunu 10 dakika Arçelik Ankastre Fırın’da pişirin.

 

  • Pişen tart hamurunun üzerine bal kabağı püresini ekleyin. 
  • Bal kabağı tartınızı üçgen dilimleyip servis yapabilirsiniz.

 

 

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