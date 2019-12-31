Oynatma ListesiMUCİZE LEZZETLER
Balkabaklı Tart | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Balkabaklı Tart var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
Bal Kabağı Püresi İçin:
- 1/2 adet bal kabağı
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı nişasta
- 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
- 1/2 su bardağı şeker
Tart Hamuru İçin;
- 2 su bardağı un
- 180 g soğuk tereyağı
- 90 g şeker
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilya
Tarif:
- Dilimlenmiş bal kabaklarını 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Fırınlanan bal kabaklarını Arçelik B-Fit Power Blender içerisine alıp püre haline getirin.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta sos tenceresine bal kabağı püresini alın şeker ve tarçını ilave edin.
- Nişastayı 2 yemek kaşığı suyla sulandırın ve kaynayan pürenin içine nişastayı ilave edin.
- 2-3 dakika daha kaynatın ve cevizleri ilave edip karıştırın.
- Tart hamuru için unu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine soğuk tereyağıyla beraber alıp yoğurmaya başlayın.
- Ardından şeker, yumurta ve vanilyayı da ekleyip yoğurun.
- Hazırladığınız hamuru streç filme sarın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 30 dakika bekletin.
- Arçelik Ankastre Fırın’ı 180 dereceye ayarlayın.
- Dinlenen tart hamurunu tart kalıbına yerleştirin.
- Tart hamurunu 10 dakika Arçelik Ankastre Fırın’da pişirin.
- Pişen tart hamurunun üzerine bal kabağı püresini ekleyin.
- Bal kabağı tartınızı üçgen dilimleyip servis yapabilirsiniz.
GÜNCELLENME