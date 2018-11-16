Balkabaklı Magnolia | Mucize Lezzetler
Malzemeler;
Balkabağı katmanı:
- 450 g kabak püresi olabilir
- 5 çorba kaşığı esmer şeker
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1/4 çay kaşığı zencefil
- 1/8 çay kaşığı karanfil
- 2 çorba kaşığı ağır krema
Muhallebi katmanı:
- 1 litre süt
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 2 tepeleme çorba kaşığı un
- 2 tepeleme çorba kaşığı nişasta
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket krema
- 1 paket vanilya
Cevizli katman:
- 3/4 bardak parçalanmış ceviz
- 3/4 bardak parçalanmış tam buğday bisküvi
Tarif:
- Doğranmış kabaklar Arçelik Ankastre Ocak’ta haşlanır, Arçelik Rose Gold Eternity El Blenderı’yla üstünden geçilir püre yapılır.
- Tarçın ve esmer şeker eklenir.
- Ocağa muhallebi malzemeleri alınır. 1 litre süt, toz şeker, un, nişasta yumurta sarısı eklenir iyice karıştırılır. Ardından Arçelik Ankastre Ocak açılır pişirilir. Kıvam alınca kapatılır soğuması beklenir, vanilya ve krema da eklenir karıştırılır.
- Ardından ceviz ve bisküviler Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da çekilir.
- Servis bardağına önce bir iki yemek kaşığı cevizli karışım sonra balkabağı sonra muhallebi dökülür, aynı işlem tekrarlanır.
- Afiyet olsun!