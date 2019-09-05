Balık Çorbası | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 adet levrek fileto
- 1 adet somon fileto
- 6 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet büyük boy havuç
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet defne yaprağı
- 1 adet kereviz sapı
- Yarım çay kaşığı zerdeçal
- Yarım çay kaşığı kişniş tohumu
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tane karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım limon suyu
Terbiyesi için:
- 1 adet limon suyu
- 1 adet yumurta sarısı
Tarif:
- İyice temizlenmiş balıkları Arçelik Ankastre Ocak’ta tencereye alın ve suyu ekleyin.
- Kereviz sapı, kabuğunu soyduğunuz havuç ve soğanı gelişi güzel doğrayın.
- Doğranmış sebzeleri, maydanoz, tane karabiber, sarımsak, defne yaprağı, limon suyu, zerdeçal, kişniş tohumu ve tuz ile birlikte tencereye aktarın.
- Son olarak zeytinyağını ekleyin.
- Balık ve sebzeler kendini bırakana kadar orta ateşte kaynatın.
- Haşlanan balık etlerini bir servis tabağına çıkartın ve küçük parçalar halinde didikleyin.
- Lezzetini alan balık suyunu bir süzgeçten geçirin ve pürüzsüz bir hal elde edin.
- Balık suyunu tencereye alın, içine didiklediğiniz balıkları ekleyin.
- Terbiyesi için; yumurta sarısı ve limon suyunu hızlıca çatalla karıştırın. Sıcak durumda olan balık suyu ile azar azar karıştırıp, ılıştırarak çorba tenceresine aktarın.
- Terbiyesi ile birlikte 10 dakika daha kısık ateşte kaynattığınız çorbayı, daha fazla bekletmeden sıcak olarak servis edin.
- Afiyet olsun!